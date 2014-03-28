Укртрансінспекція підтвердила, що поїзди Hyundai експлуатувалися з несправностями

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті (Укртрансінспекція) підтвердила обвинувачення з боку Генеральної прокуратури України щодо держпідприємства «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) в експлуатації швидкісних електропоїздів Hyundai виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem з несправностями, за фактом якого Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження, повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури.

"У ході перевірки за участю фахівців управління Укртрансінспекції виявлено численні факти експлуатації електропоїздів Hyundai з грубими порушеннями правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від №411 від 20.12.96 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, згідно зі складеними актами технічного стану електропоїздів Hyundai за січень - лютий поточного року встановлені наступні порушення правил технічної експлуатації: експлуатація поїздів із вимкненим тяговим двигуном, із люфтом валу малої шестерні редуктора, із закінченням змащення редуктора в районі малої шестерні 4-й колісної пари та ряд інших фактів.

Згідно з довідкою Укртрансінспекції, дані порушення з боку УЗШК створили небезпеку для життя людей, загрозу безпеці руху та забруднення навколишнього середовища".

Крім того, перевірка держінспекції встановила, що з травня 2012 року УЗШК надавала послуги з перевезення пасажирів даними електропоїздами без ліцензії, в порушення частини 5 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», яку отримала тільки у квітні 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше держпідприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) спростувало звинувачення Генеральної прокуратури України в експлуатації швидкісних електропоїздів Hyundai виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem з несправностями й у відсутності ліцензії, повідомивши, що підприємство має необхідну ліцензію для здійснення пасажирських перевезень у даних поїздах.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо Української залізничної швидкісної компанії за фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. Зокрема, Генпрокуратура встановила, що УЗШК більше року надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Hyundai без ліцензії.

Компанія Hyundai Rotem спільно з Української залізничною швидкісною компанією з метою безпеки пасажирів вирішили з 12 лютого тимчасово припинити експлуатацію всіх десяти поїздів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням технічної несправності в одному з потягів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені в ході чергового технічного огляду.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+".

У ході попередньої перевірки з'ясувалося, що тріщини в корпусі електропоїздів корейської виробництва виникли через прорахунки конструкторів. За оцінками експертів, у разі підтвердження даного висновку буде здійснюватися модернізація швидкісних поїздів стерміном до шести місяців.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), створене у відповідності з наказом Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.

УЗШК займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.