Україна підпише "відкрите небо" з ЄС до початку червня

Україна має намір не пізніше початку червня підписати угоду про єдиний авіаційний простір з Європейським Союзом, що відкриє національний ринок авіаційних перевезень для зарубіжних компаній, повідомив УНІАН голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк.

"Поки конкретних термінів немає. Поки озвучено, що, ймовірно, це буде не пізніше 5 червня”, - сказав Антонюк.

За його словами, європейська сторона обіцяє незабаром закінчити підготовку тексту договору.

Основна ідея угоди, зазначив Антонюк, полягає в зміні українських правил безпеки в авіації відповідно до європейських стандартів.

“Договір, з погляду духу його, дуже потрібен, оскільки головна його ідея - це приведення українських правил з безпеки в тому числі, до європейських”, - сказав глава “Державіаслужби”.

Як повідомляв УНІАН, раніше в “Державіаслужбі” заявили, що Україна до завершення процесу погоджень відклала заплановане на середину березня підписання угоди про єдиний авіаційний простір з ЄС.

Переговори щодо укладення угоди між Україною та ЄС про єдиний авіаційний простір почалися ще в 2007 році. Мета укладення угоди - поступова лібералізація ринків, використання загальних правил на основі правил ЄС у галузі цивільної авіації, сприяння промисловому та операційного співробітництва.

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