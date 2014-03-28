Україна з 14 квітня знизить на третину мита на імпорт автомобілів

Україна з 14 квітня знизить ставки спеціального мита на імпортні автомобілі на третину, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Ставка мита в рамках лібералізації заходів становитиме: на автомобілі з робочим об'ємом циліндра двигуна більш як 1000 куб. см, але не більше 1500 куб. см, – 4,31% (раніше – 6,46%), з об'ємом циліндра більш як 1500 куб. см, але не більш як 2200 куб. см, – 8,63% (раніше – 12,95%)», – йдеться в повідомленні.

Ставки знизяться згідно з рішенням міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яке набуло чинності 28 березня. При цьому мито знижуватиметься на третину кожних 12 місяців.

Зниження ставок відбувається в рамках лібералізації імпорту автомобілів згідно з угодою про захисні заходи Світової організації торгівлі і Законом України “Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту до України”.

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Як повідомляв УНІАН, спеціальне мито на імпорт автомобілів до України було запроваджене 14 квітня 2013 року з метою підтримки національних автовиробників, які переживали серйозний спад виробництва.

Спецмито було запроваджене строком на 3 роки.

27 лютого Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) закликала новий уряд ліквідувати корупцію і хабарництво на митниці, а також скасувати спецмито на імпорт автомобілів і утилізаційний збір.