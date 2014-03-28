Працівники ПЗЗ перерахують одноденну зарплату на підтримку української армії

Працівники підприємств і профспілок Південно-Західної залізниці (ПЗЗ) мають намір найближчим часом перерахувати власну одноденну заробітну плату на підтримку Збройних сил України, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Як наголошується в повідомленні з посиланням на начальника Південно-Західної магістралі Олексія Кривопішина, залізничники, незважаючи на тяжке становище держави, самі виступили з ініціативою про перерахування коштів на потреби армії.

У прес-службі не уточнили, яка сума буде спрямована на підтримку української армії.

Загальна кількість працівників ПЗЗ складає близько 62 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 березня 2014 року на рахунки Міністерства оборони України в рамках акції “Підтримай Українську армію” надійшло вже понад 60 млн грн від юридичних і фізичних осіб на допомогу Збройним Силам України.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці». Адміністративний центр залізниці розташований у Києві. Її загальна експлуатаційна довжина - 4668 км, розгорнута довжина головних шляхів - 6438,1 км.

ПЗЗ займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

На Південно-Західній залізниці налічується 315 станцій. Експлуатаційну роботу залізниці здійснюють п'ять дирекцій із залізничних перевезень - Київська, Козятинська, Жмеринська, Коростенська, Конотопська.