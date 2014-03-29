ВААІД прогнозує скорочення продажів автомобілів за рік на 30%

Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) погіршила свій попередній прогноз скорочення продажів на автомобільному ринку України в 2014 році порівняно з 2013 роком до 30% з 25% у зв'язку зі збільшенням акцизної ставки вдвічі на нові імпортовані автомобілі і мотоцикли. Продажі автомобілів у поточному році прогнозуються на рівні 140 тис. одиниць, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

Згідно з повідомленням, підвищити акциз на імпорт автомобілів і мотоциклів з об'ємом двигуна понад 500 куб. см пропонується у прийнятому 27 березня Верховною Радою законі №4576 «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».

У цей час на автомобілі з робочим об'ємом циліндрів двигуна понад 3000 куб. см ставка акцизного збору становить 1,09 євро за 1 куб. см, і з одного авто імпортер платить 3270 євро, а з 1 квітня ставка становитиме 2,18 євро за 1 куб. см і імпортер платитиме 6540 євро.

Крім того, значно зросте акцизний збір для дизельних автомобілів з двигуном понад 2500 куб. см. зокрема, ставка акцизного збору з 1 квітня збільшиться на 2725 євро. Для інших авто (з об'ємом двигуна менше 2500-3000 куб. см) підвищення акцизу буде незначним (до 1000 куб. см - на 50 євро, 1000-1500 куб. см - на 45 євро, 1500-3000 куб. см - на 195-390 євро).

"ВААІД рекомендувала всім автоімпортерам вже сьогодні провести розмитнення авто за старими ставками акцизу (особливо з об'ємом двигуна понад 3000 куб. см для бензину і понад 2500 куб. см для дизеля), а також не підвищувати ціни на авто за умови проведення їх митного оформлення до 1 квітня 2014 року. Водночас через дії Верховної Ради та Кабінету міністрів України ВААІД прогнозує подальше подорожчання автомобілів для українців, скорочення автомобільного ринку України і падіння надходжень до держбюджету", - підкреслили в прес-службі.

Удвічі (на 109 євро) збільшений акциз на кузови для збірки, проте, як відзначили в асоціації, підстав для подорожчання автомобілів, які збираються в Україні з використанням процесів зварювання і фарбування, немає.

"ВААІД закликає уряд і Верховну Раду в цілях стимулювання авторинку і наповнення держбюджету прийняти низку важливих заходів: скасувати утилізаційний збір, а також спецмито на автоімпорт", - відзначили в асоціації автоімпортерів і дилерів.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня Верховна Рада ухвалила закон №4576 «Про запобігання фінансовій катастрофі та створення передумов для економічного зростання в Україні», згідно з яким, зокрема, пропонується збільшити ставки акцизу на нові автомобілі і мотоцикли з об'ємом двигуна понад 0,5 л, встановити ставки акцизу на мотоцикли з двигуном до 0,5 л у розмірі 0,06 євро за 1 куб. см

27 березня у першому читанні ВР прийняла законопроект про скасування утилізаційного збору, а в п'ятницю міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі опублікувала рішення про зменшення з 14 квітня спецмита на 33,3%.

Раніше СБ прогнозував падіння авторинку до 25% за умови збереження утилізаційного збору і спецмита на іномарки.

Спеціальні мита на імпорт автомобілів до України були введені строком на 3 роки 14 квітня 2013 року з метою підтримки національних автовиробників, які переживали серйозний спад виробництва.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні за результатами 2013 року скоротилися порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 7,4% - до 201,566 тис. одиниць.

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