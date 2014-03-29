Створення кримської авіакомпанії обговорять в РФ наступного тижня

Питання про створення регіональної авіакомпанії Криму, що базується в Сімферополі, обговорюватиметься наступного тижня в уряді РФ. Про це розповів губернатор Ульянівської області Сергій Морозов голові Ради міністрів Криму Сергію Аксьонову під час робочої зустрічі, передає ИТАР-ТАСС.

Губернатор додав, що створення такої компанії дозволить вирішити проблему доставки (Крим) з будь-якого регіону Російської Федерації людей на наших російських літаках".

Як повідомляв УНІАН, базовим перевізником головного аеропорту Криму в Сімферополі може стати Red Wings або "Грозний авіа".

Водночас віце-президент Асоціації туроператорів Росії Ілля Уманський не впевнений, що для Криму буде обраний один базовий перевізник. "З урахуванням поставленого завдання - забезпечити наступного літнього сезону близько 3 млн туристів у Крим - щотижня авіакомпанії належить виконати близько 550 рейсів, - пояснює він. - Однієї авіакомпанії це зробити не під силу".