Створення кримської авіакомпанії обговорять в РФ наступного тижня
Створення такої компанії має "вирішити проблему доставки в Крим з будь-якого регіону Російської Федерації людей на російських літаках".
Питання про створення регіональної авіакомпанії Криму, що базується в Сімферополі, обговорюватиметься наступного тижня в уряді РФ. Про це розповів губернатор Ульянівської області Сергій Морозов голові Ради міністрів Криму Сергію Аксьонову під час робочої зустрічі, передає ИТАР-ТАСС.
Губернатор додав, що створення такої компанії дозволить вирішити проблему доставки (Крим) з будь-якого регіону Російської Федерації людей на наших російських літаках".
Як повідомляв УНІАН, базовим перевізником головного аеропорту Криму в Сімферополі може стати Red Wings або "Грозний авіа".
Водночас віце-президент Асоціації туроператорів Росії Ілля Уманський не впевнений, що для Криму буде обраний один базовий перевізник. "З урахуванням поставленого завдання - забезпечити наступного літнього сезону близько 3 млн туристів у Крим - щотижня авіакомпанії належить виконати близько 550 рейсів, - пояснює він. - Однієї авіакомпанії це зробити не під силу".