Toyota відкликає майже 125 тис. седанів Avalon

Японська компанія Toyota оголосила 28 березня про відкликання з ринку майже 125 тис. автомобілів. Як повідомили представники компанії, фахівцям належить усунути несправність електрообладнання, яка може призвести до порушень у роботі подушок безпеки і ременів безпеки, передає ИТАР-ТАСС .

Відкликанню підлягають седани Avalon моделей 2003 і 2004 рр., вироблені на заводі Toyota у місті Джорджтаун. Близько 119 тис. автомобілів з дефектом були продані до США, ще 5 тис. - у країнах Близького Сходу, Канаді та Китаї.

Представник компанії повідомив, що йому відомо про один інцидент, викликаний виявленою несправністю. Фірма зобов'язалася безкоштовно усунути дефект у всіх відкликаються автомобілів.

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