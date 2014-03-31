«Укрзалізниця» призначила 6 додаткових поїздів до Великодніх свят

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні свята призначила 6 додаткових поїздів у найбільш популярних серед туристів напрямках, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди формування Південно-Західної залізниці: поїзд №191/192 за маршрутом Київ - Львів, що відправлятиметься з Києва і зі Львова 19 і 21 квітня 2014 року; поїзд №193К/194К сполученням Київ - Вінниця, що вирушатиме з Києва та Вінниці 19 і 21 квітня;поїзд №207К/207Л за маршрутом Київ - Ужгород, який вирушатиме зі столиці 18 і 20 квітня, а з Ужгорода 19 і 21 квітня; поїзд №217К/217О сполученням Київ - Івано-Франківськ, який вирушатиме з Києва 18 і 20 квітня, а з Івано-Франківська 19 і 21 квітня.

Крім того, «Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди формування Південної залізниці: поїзд №225 за маршрутом Харків - Ужгород, який відправлятиметься з Харкова 18 квітня, а також поїзд №225 сполученням Ужгород - Харків, який буде вирушати з Ужгорода 20 квітня.

Також повідомляється, що, починаючи з 30 березня 2014 року, час перебування в дорозі поїзда №49 за маршрутом Київ - Трускавець скоротиться на 48 хв. Зокрема, з Києва поїзд відправлятиметься о 21:06, а в Трускавець прибуває о 09:01.

Як нагадали в прес-службі, раніше поїзд №49 за маршрутом Київ - Трускавець відправлявся з Києва о 20:18 і прибував до Трускавця у 09:01. З 15 лютого 2014 року "Укрзалізниця" скоротила час перебування в дорозі поїзда №50 сполученням Трускавець - Київ на годину і 48 хв. Зазначений поїзд відправляється з Трускавця в 20:10 і прибуває до Києва о 7:15.

«На вищезазначені додаткові рейси поїздів попередній продаж квитків відкрито», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли понад 2,3 млн пасажирів. Для задоволення потреб населення "Укрзалізниця" минулого року на період травневих і Великодніх свят призначила 153 додаткових поїзди.