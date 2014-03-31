"Укрзалізниця" збільшила видатки на виконання соцгарантій до 5,7 млрд гривень

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), відповідно до норм Галузевої угоди, в 2013 році збільшила витрати на реалізацію і збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць порівняно з 2012 роком на 8,4% - до 5,7 млрд грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства з посиланням на виконуючого обов'язки генерального директора "Укрзалізниці" Віталія Жураковського.

Зокрема, "Укрзалізниця" минулого року виділила на виплату щомісячної надбавки за вислугу років на залізницях України 1,63 млрд грн, на доплати і надбавки, згідно з додатком до Галузевої угоди, - 1,07 млрд грн, винагороди за підсумками роботи за рік - 364,4 млн грн, на матеріальну допомогу на оздоровлення - 387,4 млн грн, на допомогу при звільненні на пенсію - 356,4 млн грн, на відшкодування витрат за роз'їзний характер роботи - 228 млн грн, на надання додаткових відпусток - 255,6 млн грн, на фінансування заходів з охорони праці - 341,4 млн грн, на здешевлення путівок на оздоровлення - 111,9 млн грн, на утримання оздоровчих закладів - 316,9 млн грн.

Як нагадали в прес-службі з посиланням на Жураковського, в 2013 році двічі підвищувалися тарифні ставки і посадові оклади працівників галузі, а їхнє загальне зростання склало 10,3%. Середньомісячна зарплата за вказаний період зросла порівняно з 2012 роком на 5,7% - до 3 971,8 тис. грн.

В оздоровчих закладах минулого року відпочили і пролікувалися 88 тис. осіб, з них 26,2 тис. дітей залізничників.

Також повідомляється, що затверджена Програма будівництва житла залізницями України на 2013-2014 роки. Зокрема, в 2013 році побудовано 239 квартир на загальну суму 63,4 млн грн.

Як відзначають в прес-службі з посиланням на голову Профспілки залізничників і транспортних будівельників України Вадима Ткачова, зобов'язання сторін за Галузевою угодою у 2013 році в основному виконувалися. У той же час темпи зростання зарплати залізничників відставали від зростання зарплати працівників інших галузей економіки України, і залізничники за рівнем заробітної плати зайняли 11-те місце в рейтингу.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує в 2014 році спрямувати на будівництво житла для своїх працівників не менше 300 млн грн, зокрема, цього року має намір ввести в експлуатацію не менше 600 квартир для працівників галузі по всіх залізницях країни.

Довідка УНІАН. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою залізничників і транспортних будівельників України є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов'язкові для врахування при укладанні колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.

9 вересня 2013 року "Укрзалізниця" та Рада профспілки підписали спільну постанову про продовження дії наявного Галузевої угоди на 2014-2015 роки.

Станом на 1 січня 2014 року, кількість працівників підприємств залізничного транспорту в Україні становила близько 340 тис. осіб, з них 37,8% - жінки, 35,5% - молоді фахівці віком до 35 років, 1,5% - особи пенсійного віку, в тому числі 17,1% - працівники з повною вищою освітою і 22% - працівники з неповною та базовою вищою освітою.