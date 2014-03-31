Призначено нового гендиректора аеропорту "Бориспіль"

Міністерство інфраструктури України призначило генеральним директором найбільшого в Україні Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Сергія Гомболевського, який раніше обіймав посаду заступника гендиректора аеропорту з виробництва, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

"Наказом Міністерства інфраструктури України від 31 березня 2014 р. № 46-О Сергія Гомболевського з 31 березня 2014 року призначено генеральним директором державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на умовах контракту", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня генерального директора аеропорту "Бориспіль" Олексія Кочанова було звільнено за згодою сторін на підставі поданої ним заяви. Відповідний наказ від 12 березня 2014 р. № 36-О підписав міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Після цього Гомболевський виконував обов'язки гендиректора аеропорту.

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У липні 2013 року Міністерство інфраструктури призначило виконуючим обов'язки генерального директора аеропорту «Бориспіль» колишнього директора Міжнародного аеропорту «Одеса» Олексія Кочанова. Пізніше Качанова було затверджено на посаді генерального директора "Борисполя".

Як повідомляв раніше УНІАН, Міжнародний аеропорт «Бориспіль» завершив 2013 рік з чистим прибутком 126,7 млн. грн, що в 3 рази менше порівняно з показником 2012 року в 402 млн. грн. Аеропорт скоротив витрати за низкою статей, зокрема, на обслуговування терміналу «F», виведеного з експлуатації у жовтні минулого року. Одночасно з тим, зросли доходи від поетапного відновлення пасажиропотоку у другому півріччі.

«Бориспіль» за підсумками 2013 року скоротив пасажиропотік на 6,5% порівняно з 2012 роком - до 7,93 млн осіб.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, лідер на авіаційному ринку країни. Він забезпечує 65% пасажирських авіаперевезень України. З аеропорту «Бориспіль» більш як 50 авіакомпаній здійснюють регулярне сполучення за більш як 100 напрямками.

Технічні можливості аеропорту дозволяють приймати і відправляти повітряні судна цілодобово протягом року, зокрема в умовах обмеженої видимості і за складних погодних умов.