Профспілка залізничників закликає виважено підійти до призначень у галузі

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України закликає уряд виважено підійти до кадрових призначень у залізничній галузі і не приймати кадрові рішення, керуючись виключно аргументами політичної доцільності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") про це йдеться у листі-зверненні профспілки до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра інфраструктури Максима Бурбака.

"Сьогодні ми дуже стурбовані можливістю «традиційного» продовження застосування практики «кадрових чисток» в "Укрзалізниці" та на залізницях України, які відбувалися за кожної зміни влади і мали дуже негативний ефект у тих випадках, коли призначалися на посади особи, які не мали спеціальної освіти, достатнього рівня професіоналізму, досвіду, обізнаності та відданості залізничному транспорту", - сказано в тексті звернення.

Крім того, профспілка залізничників і транспортних будівельників у своєму зверненні також закликає українську владу здійснювати належну державну підтримку залізничної галузі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін своєю постановою звільнив гендиректора «Укрзалізниці Сергія Болоболіна, який обіймав цю посаду з січня 2013 року. Міністр інфраструктури заявив минулого тижня, що новий глава "Укрзалізниці" може бути призначений вже на поточному тижні,і вибір кандидата залежатиме від його бачення реформи відомства.

Довідка УНІАН. Профспілка залізничників і транспортних будівельників України налічує понад 500 тисяч членів профспілки. Галузева угода між Державною адміністрацією залізничного транспорту України і Профспілкою залізничників і транспортних будівельників є основним галузевим документом, що встановлює мінімальні і обов'язкові для врахування під час укладання колективних договорів на підприємствах, в організаціях та установах залізничного транспорту галузеві норми в оплаті і умовах праці, пільги, трудові та соціальні гарантії.