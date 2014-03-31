На базі "Укрзалізниці" створять акціонерну компанію

Міністр інфраструктури України Максим Бурбак очікує, що акціонерне товариство на базі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») буде створено до кінця поточного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", про це Бурбак заявив під час зустрічі з головою профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадимом Ткачовим, його заступником Олександром Мушенко та головами дорожніх профорганізацій залізниць України.

"Обов'язково буде проведена реформа "Укрзалізниці" - створення АТ «Укрзалізниця» очікується вже з 1 січня 2015 року. Крім того, після стабілізації економічної ситуації, Мінінфраструктури планує вивчити всі фінансові можливості для оновлення рухомого складу, зокрема, вітчизняного виробництва", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється з посиланням на міністра, що фінансовий план "Укрзалізниці" на 2014 рік, що передбачає витрати на соціальний захист залізничників, найближчим часом буде представлений на узгодження в зацікавлені органи центральної виконавчої влади, потім на затвердження в Кабінет міністрів України. Водночас, Бурбак зазначив, що витрати на реалізацію і збереження низки пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць в цьому році будуть скорочені на 30%, і передбачаються на рівні 800 млн грн. У зв'язку з цим, він попросив представників профспілок, трудові колективи з розумінням поставитися до значної економії коштів у галузі.

Крім того, Бурбак заявив про намір звернутися до міністра освіти і науки України з проханням повернути 7 залізничних технікумів у підпорядкування підконтрольного йому міністерства, а також повідомив про повернення повного робочого тижня в залізничній галузі.

"Лідери профспілки відзначили необхідність збереження робочих місць та професійного кадрового потенціалу галузі, що є запорукою стабільної роботи залізничного транспорту України", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у формі акціонерного товариства функціонують залізниці Росії (РЖД), Німеччини (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та інших країнах.

У жовтні 2013 року координатор реформування транспортної галузі координаційного ради з економічних реформ при Президентові України Олександр Кава заявляв про створення Публічного акціонерного товариства «Українські залізниці» на базі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), яке має бути завершено до кінця 2015 року, як це передбачено прийнятим у 2010 році президентським планом реформ. Акціонерне товариство буде суто господарюючим органом, а функції державного регулювання, які зараз є в «Укрзалізниці», будуть передані Міністерству інфраструктури та іншим відомствам.

Довідка УНІАН. До сфери управління Укрзалізниці входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна та Придніпровські залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України налічує понад 500 тисяч членів профспілки.

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