"Укрзалізниця" призначила додаткові потяги до Великодня

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні свята призначила додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, цей поїзд відправлятиметься з Полтави 22 квітня о 06:05, прибуватиме до Кременчука о 06:43, а до столиці о 12:07. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься з Києва 22 квітня о 18:30 і прибуватиме до Кременчука о 23:41, а до Полтави - о 23:43.

"Призначення додаткових рейсів поїзда Полтава - Кременчук - Київ дозволить ще 1220 пасажирам зробити подорож у напрямку Києва й назад", - підкреслили в прес-службі.

Також «Укрзалізниця» призначила додатковий потяг №210/209 за маршрутом Миколаїв - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, потяг відправлятиметься з Миколаєва 17 і 21 квітня, а з столиці - 18 і 22 квітня.

Зокрема, зі станції Миколаїв потяг відправлятиметься у зазначені дні о 22:00 і прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський о 12:12. У зворотному напрямку потяг відправлятиметься о 15:46 і прибуватиме на станцію призначення о 6:10.

На всі рейси додаткових потягів вже відкрито попередній продаж квитків.

"Укрзалізниця" постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом і призначає додаткові потяги і збільшує кількість рейсів у найпопулярніших напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні свята призначила додаткові рейси потягу №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також 6 додаткових потягів у найпопулярніших серед туристів напрямках, зокрема, це потяги, що сполучають Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, а також потяг, що з‘єднує Харків з Ужгородом.

У 2013 році в період травневих і Великодніх свят залізниці України перевезли більш як 2,3 млн. пасажирів. Для задоволення потреб населення "Укрзалізниця" торік на період травневих і Великодніх свят було призначено 153 додаткових потяги.