Залізниці України візьмуть участь в акції "За чисте довкілля"

Працівники залізниць України та підприємств залізничного транспорту візьмуть участь у щорічній всеукраїнській акції з благоустрою «За чисте довкілля», яка буде проходити протягом квітня-травня 2014 року, а також - у «Дні довкілля» 12 квітня, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, традиційно в період даної акції залізничники будуть займатися озелененням і благоустроєм територій, об'єктів залізничної інфраструктури, привокзальних площ. Крім того, працівники будуть здійснювати очищення залізничних колій, прибирання парків, скверів та меморіальних комплексів.

За даними прес-служби, минулого року в цій акції, що проходила з 1 квітня по 6 травня, взяли участь майже 400 тисяч залізничників.

"Спільними зусиллями було упорядковано 1146,5 га газонів, ліквідовано 4857 несанкціонованих сміттєзвалищ, більшість з яких розташовувалися на територіях населених пунктів, прилеглих до земель залізничного транспорту, висаджено 32 тис. дерев і 30 тис. кущів", - наголосили у прес-службі.

Крім того, було прибрано території дитячих, спортивних та господарських майданчиків, пофарбовано бордюри, паркани, огорожі, побілено дерева, а також приведено в належний санітарно-естетичний стан обеліски та пам'ятники воїнам Великої Вітчизняної війни.

Довідка УНІАН. Щорічна Всеукраїнська акція з благоустрою «За чисте довкілля» проводиться в Україні у квітні-травні, починаючи з 2010 року.