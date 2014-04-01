Донецька залізниця заощадить 4,8 млн грн за рахунок енергозберігаючих технологій

Донецька залізниця (ДЗ) в рамках комплексної державної програми з енергозбереження на 2014 рік, планує протягом поточного року заощадити 1,4 тис. тонн умовного палива на суму 4,83 млн грн завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, Донецька в 2013 році завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій та жорсткому контролю над витратами енергоресурсів заощадила 3,3 тис. тонн умовного палива на суму 17,8 млн грн, зокрема, 948 тонн дизельного палива на суму 11,2 млн грн, 3,8 млн кВт-год електроенергії на суму 4,4 млн грн, 694 тонн котельно-пічного палива та теплової енергії на суму 2,2 млн грн. "Це на 26,6% більше планових показників", - підкреслили в прес-службі.

Донецька магістраль заощадила фінансові кошти завдяки впровадженню цілого комплексу енергозберігаючих заходів, зокрема, завдяки встановленню та додержанню за кожним структурним підрозділом жорсткого економічного графіка подачі теплоносія для опалення приміщень залежно від температури зовнішнього повітря; дотримання режимних карт при експлуатації котельних; значного зниження витрати палива і електроенергії в нічні години, у вихідні і святкові дні; відключення опалення непрацюючих цехів і не експлуатованих приміщень; підвищення продуктивності використання маневрових локомотивів щодо рівня минулого року в теплотязі і електротязі; скасування довгострокових енергоємних обмежень швидкості руху поїздів.

Крім того, Донецька магістраль успішно реалізує програму переведення опалення адміністративних і побутових приміщень на електроопалення, в результаті якої і завдяки встановленню сучасного опалювального електрообладнання суттєво поліпшені умови праці залізничників.

"Розробка і реалізація всіх планів зниження енергоємності залізниці на підприємстві відбувається виключно за власні кошти", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках програми енергозбереження на залізничному транспорті України планує в 2014 році заощадити 6,1 млн грн на електроенергії за рахунок енергозберігаючих технологій.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» реалізує довготривалу стратегію розвитку системи управління енергопостачанням галузі. Залізничники вводять нові технології, відпрацьовують нормативи і методи контролю за витратами енергоносіїв, шукають і знаходять можливості зниження енергоємності виконаних робіт.

На кожній із залізниць України працюють штаби з енергозбереження, які розробляють організаційно-технічні заходи з енергозбереження; забезпечують контроль за використанням енергоносіїв та нормування різних напрямків їх вживання.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На частку Донецька припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.