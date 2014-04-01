ПЗ ввела зупинку на станції Дарниця в маршрут поїзда на Харків

Зокрема, на шляху виходу з Харкова поїзд прибуватиме на станцію Дарниця о 12:36 і відправлятиметься о 12:38, а на шляху виходу з Києва поїзд прибуватиме на зазначену станцію о 18:24 і відправлятися о 18:26.

Крім того, Південна магістраль до введення нового графіка (з 1 червня 2014 року) змінила графік руху поїздів №161, №164, №155, що з’єднують столицю з Харковом.

Зокрема, змінено час прибуття й відправлення поїздів №161 і №164: відправлення з Харкова о 6:56, зупинка на станції Полтава-Київська (на шляху виходу з Харкова - 09:00-9:02, на шляху виходу з Києва - 21:47-21:49), на станції Миргород (на шляху з Харкова - 10:14-10:16, на шляху з Києва - 20:46-20:48), прибуття на станцію Київ-Пасажирський - 12:53. З Києва поїзд відправлятиметься о 18:08, а прибуватиме до Харкова о 23:43.

Потяг №155 сполученням Харків-Київ курсуватиме за заданим маршрутом згідно з попереднім графіком, без зупинки на станції Дарниця, проте зі збільшенням часу зупинки на станції Миргород: прибуття о 21:12, відправлення о 21:14.

"Південна залізниця закликає пасажирів уважно стежити за змінами в розкладі руху поїздів", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця у 2013 році скоротила перевезення пасажирів у далекому сполученні порівняно з 2012 роком на 45,3% - до 10,675 млн осіб.

Довідка УНІАН. Південна залізниця одна з найстаріших залізниць України. Її довжина становить понад 3000 км, розгорнена довжина головних шляхів – понад 4000 км. Географічне положення й конфігурація напрямків і ділянок дороги визначають її важливе транзитне значення. Дорога забезпечує транспортне сполучення регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією та сільським господарством — це шість областей із населенням близько 20 млн осіб.