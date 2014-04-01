Уряд призначив нового голову "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України призначив Бориса Остап‘юка генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), йдеться в розпорядженні, розміщеному на веб-порталі уряду.

"Кабінет Міністрів призначив Бориса Остап‘юка генеральним директором Державної адміністрації залізничного транспорту України", - йдеться в повідомленні.

Згідно даним прес-служби Донецької залізниці, Остапюк Борис Ярославович народився 31 березня 1961 року в с. Слобода Коломийського району Івано-Франківської області. У 1987 році Остапюк закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за фахом «Вагонобудування та вагонне господарство». В 2001 році закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту за фахом «Пересувний склад і спеціальна техніка залізничного транспорту». В 2003 році закінчив Інститут спеціальної освіти Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна за фахом «Менеджмент організації».

У 2000-2002 роках обіймав посаду першого заступника директора, директора державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач», у 2002-2005 роках - посаду першого заступника начальника Головного пасажирського управління "Укрзалізниці", начальника Головного управління матеріально-технічного забезпечення "Укрзалізниці", з 2005 року по січень 2010 року - заступника генерального директора "Укрзалізниці". Пізніше Остапюк також обіймав посаду голови Донецької залізниці.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня 2014 року Кабінет міністрів України звільнив Сергія Болоболіна з посади генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України за власним бажанням. Болоболін подав прохання про відставку 6 березня, а був призначений на пост гендиректора "Укрзалізниці" в січні 2013 року.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») - орган управління залізничним транспортом загального користування, здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міждержавному сполученнях, регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.