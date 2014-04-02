Європа заборонила своїм авіакомпаніям літати до Криму

Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) ввела заборону на здійснення польотів до анексованого Росією Криму, зокрема, до Сімферополя і Севастополя.

Таке повідомлення Євроконтролю опубліковане на веб-порталі flightworx.aero.

"Євроконтроль, суворо дотримуючись Конвенції ICAO про міжнародну цивільну авіацію, не визнає одностороннього проголошення надання аеронавігаційного обслуговування над будь-якою частиною українського повітряного простору, крім як від української влади", - говориться в повідомленні.

Також повідомляється, що Європейська організація з безпеки аеронавігації заборонила польоти до Сімферополя і Севастополя до подальших повідомлень.

Разом з тим, Євроконтроль при виборі маршрутів, окрім закритих, рекомендує узгоджувати їх з українськими, румунськими, болгарськими і турецькими диспетчерськими центрами з метою уникнення порушень повітряного руху.

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Як повідомляв УНІАН, найбільша українська авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала рейси між Києвом і Сімферополем по 29 квітня 2014 року включно у зв'язку з діючими обмеженнями на польоти до Криму.

З кінця лютого Росія проводить військову окупацію Криму. 16 березня в АР Крим із масовими фальсифікаціями відбувся незаконний референдум про входження півострова до складу Російської Федерації, якому передувала майже тритижнева окупація Криму російськими військовими. Нелегітимна влада АРК заявила, що більш як95% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за вихід Криму зі складу України.

Європейський Союз і США не визнають референдум, заявляючи, що він незаконний і проведений в умовах явної присутності російських військ і залякування населення півострова.

Разом з тим, 18 березня в Кремлі було підписано угоду про прийняття АР Крим і Севастополя до складу Росії.

Довідка УНІАН. Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) функціонує з 1960 року, включає 39 країн-учасниць європейського регіону. Штаб-квартира організації розташована в м. Брюссель (Королівство Бельгія). Україна є членом Євроконтролю з 2003 року.