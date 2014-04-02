ГПУ оскаржила призначення голови Кримської дирекції Придніпровської залізниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, розпорядження прийнято з перевищенням наданих законом повноважень.

Указаним розпорядженням тимчасове виконання обов'язків начальника Кримської дирекції ДП «Придніпровська залізниця» покладено на депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Андрія Каракулькіна, тобто фактично змінено керівні органи підприємства.

Водночас не взято до уваги, що дирекція є відокремленим структурним підрозділом ДП «Придніпровська залізниця» з державною формою власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, є підпорядкованою Державній адміністрації залізничного транспорту України та не належить до сфери управління Ради міністрів АР Крим, а її голова не мав повноважень на призначення керівних органів згаданого підрозділу.

Як повідомляв УНІАН, вранці 11 березня близько 50 неозброєних людей у камуфляжній формі з нашивками "Народна самооборона" захопили адміністративну будівлю Кримської дирекції залізничних перевезень. Серед них були представники Ради міністрів АРК, зокрема, депутат Верховної ради Криму Каракулькін.

11 березня відбулись збори трудового колективу, в ході яких обговорювалися нові призначення, зокрема, нова кандидатура на посаду начальника Кримської дирекції залізничних перевезень - Каракулькіна, якого призначив нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов.