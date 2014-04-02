Продажі нових автомобілів в Україні знизилися вдвічі

Продажі нових легкових автомобілів в Україні у березні 2014 року знизилися до 10,9 тис. одиниць, що у два рази менше, ніж у березні минулого року, і на 28% менше, ніж у лютому 2014 року, повідомляє асоціація "Укравтопром".

За перший квартал поточного року в Україні було продано та вперше поставлено на облік в ДАІ 39 030 легкових автомобілів, що на 22% менше, ніж за перші три місяці минулого року. Частка нових автомобілів у цих продажах становила 97%.

"Перший весняний місяць ознаменувався різким падінням споживчої активності, підтвердивши тим самим песимістичні прогнози багатьох операторів автомобільного ринку України", - йдеться в повідомленні асоціації.

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За даними "Укравтопрому", лідером авторинку в березні 2014 року став вітчизняний ЗАЗ (корпорація «УкрАВТО»), який у березні збільшив продажі порівняно з аналогічним місяцем 2013 року на 2% - до 1 441 автомобіля. На другому місці - китайський Geely з результатом 1 429 автомобілів, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Третє місце на ринку у Toyota, з падінням продажів порівняно з березнем 2013 року на 28% - до 1 037 одиниць. Далі розташувалися Hyundai (532 автомобіля, падіння на 77%) і Volkswagen (508 одиниць, падіння на 64%).

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська асоціація автоімпортерів і дилерів (ВААІД) прогнозує скорочення продажів на автомобільному ринку України в 2014 році порівняно з 2013 роком на 30%. Продажі автомобілів в поточному році прогнозуються на рівні 140 тис. одиниць.