Залізниці України збільшили перевезення зернових на 29%

Залізниці України в січні-березні 2014 року збільшили перевезення зернових вантажів (зерна, шроту, насіння, макухи тощо) порівняно з аналогічним періодом минулого року на 28,8% - до 6,88 млн тонн, задіявши в перевезеннях 107,4 тис. вагонів-зерновозів, повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зокрема, залізниці країни за вказаний період відправили на експорт у порти 6,37 млн тонн зернових вантажів, що майже на 1,7 млн тонн більше аналогічного періоду 2013 року, а на внутрішній ринок - 511 тис. тонн.

Згідно з повідомленням, щодобове навантаження становило 76,4 тис. тонн зерна.

"Залізничники працюють над ефективним використанням вагонів-зерновозів і збільшують їх кількість за рахунок посилених ремонтів дефіцитного рухомого складу", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, робочий парк вагонів-зерновозів, щодоби задіяних у перевезеннях зернових, у березні 2014 року становив 12960 одиниць, що на 33,6% більше аналогічного періоду 2013 року, зокрема, такої кількості зерновозів достатньо для перевезення 40 млн тонн зернових вантажів.

Залізниці України в січні-лютому 2014 року завантажили 53,5 млн тонн вантажів, що відповідає показнику аналогічного періоду 2013 року.

У 2013 році «Укрзалізниця» скоротила перевезення вантажів порівняно з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн тонн, перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.