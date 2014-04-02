Кабмін обіцяє зберегти основні соцвиплати залізничникам

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінінфраструктури, про це заявив його голова Максим Бурбак у ході наради з представниками залізничних профспілок.

"У 2014 році Мінінфраструктури і "Укрзалізниця", незважаючи на складну політико-економічну ситуацію в державі, виконають основні соціальні зобов'язання перед працівниками галузі", - йдеться в повідомленні з посиланням на Бурбака.

Згідно з повідомленням, найближчим часом фінансовий план "Укрзалізниці", що передбачає видатки на соціальний захист залізничників згідно з галузевою угодою та колективним договором, буде представлений на узгодження в зацікавлені органи центральної виконавчої влади, потім на затвердження в Кабінет міністрів України.

"На медичне страхування у фінплані заплановано близько 180 млн грн. Щодо заробітної плати: з 1 січня вона вже була підвищена на 5%, виплата 13-ї зарплати 2013 року передбачена в третьому кварталі. Крім того, ми поступово повертаємо 5-денний робочий тиждень на підприємствах. І якщо ситуація з вантажопотоками буде стабільною, так буде і далі", - цитує прес-служба Бурбака.

Профільний міністр також зазначив, що витрати на реалізацію та збереження ряду пільг і соціальних гарантій для працівників залізниць цього року будуть скорочені на 30% і передбачаються на рівні 800 млн грн.

Разом з тим, міністр інфраструктури, голова Федерації профспілок транспортників України, голова профспілки залізничників і транспортних будівельників зазначили, першочергово, необхідність забезпечити путівками дітей залізничників до оздоровчих закладів, зокрема в Карпатах і в Одесі.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" в 2013 році збільшила видатки на виконання соцгарантій порівняно з 2012 роком на 8,4% - до 5,7 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 1 січня 2014 року, кількість працівників підприємств залізничного транспорту в Україні становило близько 340 тис. осіб, із них 37,8% - жінки, 35,5% - молоді фахівці віком до 35 років, 1,5% - особи пенсійного віку, зокрема 17,1% - працівники з повною вищою освітою і 22% - працівники з неповною та базовою вищою освітою.

Профспілка залізничників і транспортних будівельників України налічує понад 500 тисяч членів профспілки.