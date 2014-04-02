Депутат пропонує обнулити мито на електромобілі

Народний депутат від партії "УДАР" Геннадій Ткачук пропонує Верховній Раді встановити нульову ставку ввізного митного збору на транспортні засоби з електричними двигунами, що імпортуються до України.

Відповідна пропозиція закріплена у внесеному ним законопроекті №4605 "Про внесення змін до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України" (щодо встановлення ставок ввізного мита на рівні 0% на транспортні засоби, обладнані електричними двигунами)", зареєстрованому 28 березня.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, метою таких змін є стимулювання споживчого попиту на електромобілі та процесу формування перспективного ринку автомобільного електротранспорту в Україні завдяки тому, що скасування ввізного мита дозволить відчутно знизити вартість електромобілів, наблизивши її до вартості звичайних автомобілів із двигунами внутрішнього згорання.

При цьому депутат відзначає, що важливим чинником, який має стимулювати розвиток ринку електромобілів в Україні, є зменшення залежності від імпорту нафти і нафтопродуктів, більшість з яких зараз використовується як паливо для транспорту.

Крім того, ухвалення цього законопроекту також дозволить привести ставку ввізного мита на електромобілі відповідно до європейського рівня.

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Згідно з наведеними у пояснювальній записці розрахунками, світовий автомобільний ринок прогнозує істотне збільшення обсягів продажу електромобілів - з 138 тис. одиниць в 2012 році до 1,8 млн. автомобілів у 2020 році.

"В Україні відсутнє державне стимулювання попиту на електромобілі, і тому вони поки що не користуються популярністю - в першу чергу через високі ціни. Ринок електромобілів в Україні поки що перебуває в зачатковому стані - обсяги їх продажу в 2013 році вимірюються кількома десятками", - говориться в документі.

В даний час в Україні на ввезення електромобілів введено повне мито на рівні 10% і преференційне мито на рівні 8%.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2013 року Рада Євразійської економічної комісії (ЄЕК) – наднаціональний орган Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану - ухвалила рішення тимчасово встановити нульову ставку ввізного митного збору на електромобілі з 1 лютого 2014 року по 31 грудня 2015 року включно.

Довідка УНІАН. Електромобіль - автомобіль, що приводиться в рух одним або кількома електродвигунами з живленням від автономного джерела електроенергії (акумуляторів, паливних елементів тощо), а не двигуном внутрішнього згорання.