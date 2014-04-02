Приміські поїзди перейшли на літній час

Згідно з повідомленням, з урахуванням переходу на літній час із 30 березня 2014 року, ПЗЗ змінила графік руху приміських поїздів на п'яти напрямах: Трипольскому, Ніжинському, Коростенському, Фастівському та Яготинському.

"Південно-Західна залізниця просить пасажирів бути уважними, щоб уникнути незручностей. Інформацію про розклад можна отримати на приміських вокзалах та на сайті rasp.yandex.ua", - уточнили в прес-службі.

Також за інформацією прес-служби, Південно-Західна залізниця ввела додаткові приміські поїзди.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») скоригувала графік руху поїздів з урахуванням переходу України на літній час, зокрема, час відправлення та прибуття поїздів на залізничних квитках буде вказуватися з урахуванням цих коригувань.

"Укрзалізниця" у рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4403 пасажирські вагони.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У віданні ПЗЗ знаходиться близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці». Адміністративний центр залізниці розташований у Києві. Її загальна експлуатаційна довжина - 4668 км, розгорнута довжина головних шляхів - 6438,1 км.

ПЗЗ посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень України кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.