У Польщі залізничні компанії збільшили перевезення на 3%

Залізничні компанії, що працюють у Польщі, в лютому перевезли 22,141 млн пасажирів, що на 3,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року, але на близько 850 тис. осіб менше, ніж у січні.

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, згідно з останніми опублікованими даними польської Адміністрації залізничного транспорту (UTK), перевезення пасажирів за перші два місяці року збільшилися також на 3,1% - до 45,1 млн осіб.

У січні в річному вираженні зростання становило 3%.

Найбільшим перевізником в країні за кількістю перевезених пасажирів залишилася компанія Przewozy Regionalne, що займається регіональними перевезеннями, яка займає майже 30% ринку. У порівнянні з 2013 роком її частина на ринку знизилася на 1 п.п.

UTK повідомив, що перевезення пасажирів з урахуванням протяжності трас в лютому знизилася на 1,7% після 0,2% «плюса» у січні, продемонструвавши падіння за підсумками перших двох місяців на рівні 0,8% - до 2,554 млрд пас./км.

Лідерство з перевезення пасажирів на довші відстані утримувала державна PKP Intercity, яка займає 36% ринку, що на 6 п.п. менше, ніж у 2013 році.

У січні-лютому пасажирськими залізничними перевезеннями в Польщі займалися 11 компаній.

UTK опублікує дані за березень 2014 року наприкінці поточного місяця.

Як повідомляв УНІАН, у 38-мільйонній Польщі, яка є найбільшою країною Євросоюзу в Східній Європі, минулого року вперше за останні три роки зафіксовано зниження залізничних перевезень пасажирів на 1,3% - до 270,4 млн осіб.

У 1997 році залізничні компанії в Польщі перевезли 410 млн пасажирів, мінімум був зафіксований у 2005 році на рівні 260 млн осіб.