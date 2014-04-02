Київ заборонив рейси "Узбецьких авіаліній" через їх польоти в Крим

Державна авіаційна служба України заборонила узбецькій національній авіакомпанії Uzbekistan airways виконувати рейси Ташкент - Київ - Ташкент з 1 квітня 2014 року, повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У повідомленні сказано, що авіаційна влада України не надали дозволу авіакомпанії на виконання польотів до Києва.

За даними авіакомпанії, перебронювання або повернення авіаквитків пасажирам з цих рейсів здійснюватиметься без справляння зборів і штрафів.

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Як повідомляв УНІАН, голова Державної авіаційної служби України Денис Антонюк 28 березня зазначив, що, незважаючи на заборону, до Сімферополя здійснюють регулярні рейси кілька російських і одна узбецька авіакомпанія.

Довідка УНІАН. Основними завданнями Державіаслужби є здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації, сертифікація та реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.