У Криму скасували частину приміських поїздів до України

Нове нелегітимне керівництво Кримської дирекції залізничних перевезень, яка входить до складу Придніпровської залізниці, з 1 квітня 2014 року скасувало частину приміських поїздів, які з'єднують анексований Росією Крим з материковою частиною України, повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.

"У результаті прийняття цих рішень приміське залізничне сполучення з материковою частиною України змушене перериватися на станції Новоолексіївка, з Кримського півострова - на станції Солоне Озеро, що позбавляє людей, які проживають на території між Новоолексієвкою і Солоним Озером, можливості користуватися приміськими поїздами", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, нелегітимне керівництво Кримської дирекції скасувало кілька приміських поїздів сполученням Мелітополь-Новоолексіївка-Мелітополь, а також скоротило маршрути трьом парам приміських поїздів сполученням Сімферополь - Новоолексіївка - Сімферополь до/зі станції Солоне Озеро, ще двом парам - до/зі станції Джанкой, а парі приміських поїздів сполученням Джанкой - Вадим - Джанкой змінило на маршрут Джанкой-Армянськ-Джанкой.

Зі свого боку, Придніпровська залізниця з метою виправити цю ситуацію, з 1 квітня призначила курсування двох щоденних приміських поїздів №6915 сполученням Запоріжжя-2 - Сиваш і №6914 Сиваш - Новоолексіївка, а з 2 квітня - ще двох поїздів №6913 Новоолексіївка - Сиваш і №6916 Сиваш - Запоріжжя-2, із збереженням усіх зупинок на ділянці Мелітополь - Сиваш.

Для забезпечення приміського залізничного сполучення на ділянці Новоолексіївка - Джанкой Придніпровська магістраль звернулася до нелегітимного керівництва Кримської дирекції залізничних перевезень з наступними пропозиціями: призначити по парі приміських поїздів на ділянці Мелітополь - Джанкой і Джанкой - Новоолексіївка зі збереженням усіх зупинок, або дві пари приміських поїздів на шляху прямування до станції Солоне Озеро із збереженням усіх зупинок та забезпеченням пересадки пасажирів з цієї станції в обох напрямках.

Разом з тим, в прес-службі придніпровської залізниці повідомили про відхилення цієї пропозиції кримської стороною. «До вирішення питання про організацію митно-прикордонного огляду на ділянці Новоолексіївка - Джанкой з документальним визначенням тривалості зазначеного огляду в складах приміських поїздів», - цитує прес-служба повідомлення офіційної відмови.

"Придніпровська залізниця приносить вибачення пасажирам за незручності, які, втім, виникли не з її вини, і буде докладати можливі в цій ситуації зусиль, щоб вирішити питання забезпечення приміського залізничного сполучення між материковою україною і Кримом", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, вранці 11 березня близько 50 неозброєних людей у камуфляжній формі з нашивками "Народна самооборона" захопили адміністративну будівлю Кримської дирекції залізничних перевезень. Серед них були представники Ради міністрів АРК, зокрема депутат Верховної ради Криму Каракулькін.

11 березня відбулися збори трудового колективу, в ході якої обговорювалися нові призначення, зокрема, нова кандидатура на посаду начальника Кримської дирекції залізничних перевезень - Каракулькіна, якого призначив нелегітимний голова Ради міністрів АРК Сергій Аксьонов.

У свою чергу, 14 березня Придніпровська залізниця звернулася до Генеральної прокуратури України з офіційним листом у зв'язку з силовим захопленням її структурного підрозділу - Кримської дирекції залізничних перевезень.

1 квітня Генпрокуратура України заявила в Окружний адміністративний суд Києва позов про скасування розпорядження нелегітимного голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про призначення т.в.о. начальника Кримської дирекції придніпровської залізниці.