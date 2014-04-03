"Укрзалізниця" і РЖД скоротили інтенсивність руху поїздів між Києвом і Москвою

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в березні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою Україною і анексованим Росією Кримом на 40% порівняно з березнем 2013 року, а пасажироперевезення між Кримом і Росією - на 21-23%.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства з посиланням на першого заступника начальника Головного пасажирського управління "Укрзалізниці" Миколи Козака.

Згідно з повідомленням, курсування поїздів у напрямку Росії здійснюється в штатному режимі згідно з графіком руху поїздів, однак у зв'язку із зменшенням пасажиропотоку було скорочено кількість вагонів у складах поїздів.

"Якщо раніше потяги курсували у складі 18-20 вагонів, то зараз поїзди курсують у складі 8-10 вагонів. І цього більш ніж достатньо, адже населеність цих поїздів становить від 24% до 75%, залежно від часу відправлення поїзда і дня тижня", - цитує прес-служба Козака.

З цієї ж причини "Укрзалізниця" з 25 лютого скасувала курсування поїзда №3/4 за маршрутом Київ - Москва, а також з 31 березня змінила періодичність курсування поїзда №146/145 сполученням Сімферополь - Київ. Раніше потяг курсував щодня, а з 31 березня курсує через день: з столиці по парних числах, а з Сімферополя - по непарних.

У свою чергу, Російські залізниці скасували додатковий поїзд №295/296 за маршрутом Москва - Київ, який призначався для перевезення пасажирів на великодні та травневі свята.

"Укрзалізниця" постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди і збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямках. В залежності від наявного пасажиропотоку та з огляду на законодавчі акти органів влади України, можливе коригування руху як у діючому графіку, так і графіку руху на 2014-2015 роки, який набуде чинності з 1 червня 2014 року", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку з підвищеним попитом на пасажирські перевезення начас великодніх свят призначила додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також 7 додаткових поїздів у найбільш популярних серед туристів напрямках, зокрема, це поїзди, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківському, Миколаєвом, а також потяг, що з'єднує Харків з Ужгородом.

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