Придніпровська залізниця скоротила навантаження на 2,3%

Зокрема, за вказаний період ПЗ навантажила у внутрішньому сполученні 16,16 млн тонн вантажів, а в експортному - 10,99 млн тонн.

Згідно з повідомленням, у березні Придніпровська магістраль збільшила навантаження порівняно з березнем минулого року на 3,4% - до 10,14 млн тонн.

Зокрема, в березні ПЗ навантажила у внутрішньому сполученні 5,84 млн тонн вантажів. З них кам'яного вугілля - 1,6 млн тонн, коксу - 89,4 тис. тонн, флюсів - 243,5 тис. тонн, залізної і марганцевої руди - більше 3 млн тонн, чорних металів - 151,4 тис. тонн, брухту чорних металів - 35,4 тис. тонн, нафти і нафтопродуктів - 33,8 тис. тонн.

Обсяги навантаження будівельних вантажів на внутрішній ринок склали 160,8 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 139,9 тис. тонн, цементу - 126,1 тис. тонн, зерна - 3,8 тис. тонн, продовольчих і збірних товарів - 230,9 тис. тонн.

На експорт у березні було занурене 4,3 млн тонн вантажів, зокрема коксу - 15,3 тис. тонн, руди залізної і марганцевої - 2,8 млн тонн, чорних металів - 972,6 тис. тонн, хімічних мінеральних добрив - 55,2 тис. тонн, будівельних вантажів - 253,3 тис. тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 5,2 тис. тонн, зерна - 58,2 тис. тонн, продовольчих і збірних товарів - 181,2 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Придніпровською залізницею у січні-лютому 2014 року, скоротився порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 5,5% - до 17,01 млн тонн.

У 2013 році ПЗ збільшила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 2,1% - до 117,457 млн тонн.

У 1 кварталі 2013 року Придніпровська залізниця збільшила навантаження на 1,8% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 27,79 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.