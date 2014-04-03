«Білавіа» скасувала рейси до Сімферополя цього літа

Національна білоруська авіакомпанія «Білавіа» прийняла рішення скасувати рейси до Сімферополя на літо 2014 року, передають "Новости Крыма" з посиланням на повідомлення авіакомпанії.

«У цьому році влітку рейсів на Сімферополь не буде. Рішення не летіти в Крим прийнято з комерційних причин - через невелике завантаження. Квитки купуються слабо», - пояснили в «Білавіа».

Літаки «Білавіа» до цього літали в Сімферополь літом - з червня по серпень.