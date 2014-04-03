«Білавіа» скасувала рейси до Сімферополя цього літа
13:27, 03 квітня 2014Транспорт/Звя'зок
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Рішення не летіти в Крим прийнято з комерційних причин - через невелике завантаження.
Національна білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасувала всі рейси до Сімферополя
Національна білоруська авіакомпанія «Білавіа» прийняла рішення скасувати рейси до Сімферополя на літо 2014 року, передають "Новости Крыма" з посиланням на повідомлення авіакомпанії.
«У цьому році влітку рейсів на Сімферополь не буде. Рішення не летіти в Крим прийнято з комерційних причин - через невелике завантаження. Квитки купуються слабо», - пояснили в «Білавіа».
Літаки «Білавіа» до цього літали в Сімферополь літом - з червня по серпень.
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