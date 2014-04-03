Медведєв доручив за 2 тижні налагодити пряме залізнично-поромне сполучення з Кримом

Уряд Росії має намір у двотижневий термін запровадити пряме залізнично -поромне сполучення з Кримом

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, відповідні рішення ухвалено на засіданні 31 березня, що проводилося в Криму.

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«Мінтрансу Росії спільно з ВАТ «РЗ» і зацікавленими організаціями в 2-тижневий термін запровадити пряме залізнично-поромне сполучення з Кримським півостровом», - йдеться в повідомленні.

Також у двотижневий термін має бути забезпечене запровадження тарифного регулювання послуг Керченської поромно-залізничної переправи як суб`єкта природної монополії.

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Крім того, Мінтранс і Мінекономрозвитку РФ повинні підготувати і представити в установленому порядку в уряд Росії пропозиції щодо розвитку порту в Керчі як одного з ключових чорноморських портів РФ.

Також Мінтрансу РФ і Росавтодору доручено забезпечити в 2014 році на території Криму проведення робіт з дорожнього будівництва, а також ремонту і утримання автомобільних доріг відповідно до нормативів витрат на утримання і ремонт автомобільних доріг федерального значення.