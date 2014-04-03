Львівська залізниця підготувала до весняно-літнього сезону 97 шляхових машин

Згідно з повідомленням, залізничники відремонтували техніку в шляхових ремонтно-механічних майстерень в Самборі та пасажирському вагонному депо станції Тернопіль, де здійснюються капітальний та середній ремонти колійної техніки.

"У Центрі механізації, який обслуговує всю Львівську залізницю, є передові машини, що виконують роботи по виправці та стабілізації шляху. Всі 25 одиниць техніки, які є в центрі, відремонтовані, пофарбовані й готові до виконання колійних робіт у 2014 році. До технічного обслуговування і ремонту машин в зимовий період були залучені й машиністи, адже вони з ними працюють, а це - запорука того, що техніка буде надійно експлуатуватися цілий рік", - цитує прес-служба начальника Львівського центру механізації колійних робіт Анатолія Качана.

Як повідомляв УНІАН, Львівська залізниця у 2014 році планує реконструювати 23,2 км залізничних шляхів.

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") в 2014 році планує направити на ремонт основних засобів у колійному господарстві, реконструкцію магістралей, модернізацію шляхових машин, шляховимірювальних і дефектоскопних вагонів, механізмів та устаткування 3 млрд грн, а в рамках підготовки колійного господарства до літнього сезону - планує реконструювати та відремонтувати 355 км шляхів.

"Укрзалізниця" у рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4403 пасажирських вагона.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь. На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.