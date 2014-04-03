До Великодня призначили додаткові рейси потяга Київ - Кам'янець-Подільський

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на Великодні свята призначила додаткові рейси поїзда №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься зі столиці 18 і 20 квітня, а з Кам'янця-Подільського - 19 та 21 квітня.

Зокрема, зі станції Київ-Пасажирський поїзд вирушатиме в зазначені дні о 20:34 і прибувати в Кам'янець-Подільський о 5:35. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 20:14 і прибувати на станцію призначення о 5:36.

На всі рейси додаткових поїздів відкрито попередній продаж квитків. Квитки можна придбати в залізничних касах та через онлайн-систему "Укрзалізниці" booking.uz.gov.ua.

"Укрзалізниця" постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди і збільшує кількість рейсів в найбільш популярних напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на великодні свята призначила додаткові рейси поїзда №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також 6 додаткових поїздів у найбільш популярних серед туристів напрямках, зокрема, це поїзди, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківськом, Миколаєвом, а також потяг, що з'єднує Харків з Ужгородом.