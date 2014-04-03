Кримська дирекція залізничних перевезень скоротила вантажоперевезення на 32%

Кримська дирекція залізничних перевезень, що входить до складу Придніпровської залізниці, в березні 2014 року скоротила вантажоперевезення порівняно з березнем минулого року на 31,8% - до 1,08 млн тонн, що становить 2,9% від загальних обсягів вантажів, перевезених залізницями України за цей період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на дані головного комерційного управління відомства.

Повідомляється, що кримська дирекція залізничних перевезень в березні скоротила обсяг вантажоперевезень у порівнянні з лютим поточного року на 26,6%.

Зокрема, в березні ц.р. Кримська дирекція перевезла 19,27 тис. тонн імпортних вантажів, що у 3,1 рази менше аналогічного періоду 2013 року, 292,5 тис. тонн експортних вантажів, що на 32,3% менше березня 2013 року.

Кримська дирекція в березні скоротила вантажоперевезення у внутрішньому сполученні в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року на 27,9% - до 535,7 тис. тонн, а транзитні перевезення - на 33% - до 229,7 тис. тонн.

У лютому цього року Кримська дирекція залізничних перевезень перевезла 1,47 млн тонн, зокрема, 38,3 тис. тонн імпортних вантажів, 560,7 тис. тонн експортних, 333 тис. тонн транзитних, а також 536,3 тис. тонн у внутрішньому сполученні.

"Питома вага вантажних перевезень за участю Кримської дирекції у загальних обсягах за підсумками лютого поточного року склала 4,6%", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в березні 2014 року скоротила пасажироперевезення між материковою Україною і анексованим Росією Кримом на 40% порівняно з березнем 2013 року, а пасажироперевезення між Кримом і Росією - на 21-23%.

Нове нелегітимне керівництво Кримської дирекції залізничних перевезень, яка входить до складу Придніпровської залізниці, з 1 квітня 2014 року скасувало частину приміських поїздів, які з'єднують анексований Росією Крим з материковою Україною.

14 березня Придніпровська залізниця звернулася в Генеральну прокуратуру України з офіційним листом у зв'язку з силовим захопленням її структурного підрозділу - Кримської дирекції залізничних перевезень.

1 квітня Генпрокуратура України заявила в Окружний адміністративний суд Києва позов про скасування розпорядження нелегітимного голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим про призначення т.в.о. начальника Кримської дирекції придніпровської залізниці.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця обслуговує Дніпропетровську і Запорізьку області, АРК та окремі райони ще п'яти областей. Магістраль відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.