В Україні можуть розділити вантажні та пасажирські залізничні перевезення

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив сьогодні в Донецьку на брифінгу після відвідин Донецького залізничного вокзалу.

«У нас перехресне субсидування вантажних і пасажирських перевезень, воно просто весь прибуток залізниці зводить нанівець. Тому реформа передбачає поділ пасажироперевезень та вантажоперевезень», - заявив міністр.

Також він зазначив, що ключовим моментом реформування залізничної галузі є поділ адміністративного управління і господарської діяльності залізниць.

Крім того, Бурбак додав, що реформа зачепить утримання інфраструктури і створення єдиної структури, яка буде керувати всіма процесами залізничних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень у 2013 році склали понад 6,6 млрд грн, у тому числі в приміському сполученні - 3,5 млрд грн.

Заборгованість державних і місцевих бюджетів перед «Укрзалізницею» за здійснювані нею перевезення пасажирів пільгових категорій у 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Раніше міністр інфраструктури Максим Бурбак заявляв про те, що акціонерне товариство на базі Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») буде створено до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень з 2008 по 2013 роки склали 33,5 млрд грн. В умовах жорстко регульованих тарифів на перевезення та відсутність державних дотацій до рівня нульової рентабельності, залізниці України традиційно покривають їх самостійно, шляхом перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних.