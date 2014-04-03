Росія намагається взяти під контроль небо над Кримом - Державіаслужба

Російська Федерація з 3 квітня зробила спроби в односторонньому порядку взяти на себе функції щодо забезпечення аеронавігаційного обслуговування у частини Сімферопольського району, повідомляє прес-служба Державної авіаційної служби України.

Раніше повідомлялося, що після російської анексії Криму Державіаслужба України прийняла рішення про заборону цивільних польотів на півострів. Голова служби Денис Антонюк зазначив, що це була не рекомендація, а наказ. Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) також ввела заборону на здійснення польотів до анексованого Росією Криму, зокрема, в Сімферополь і Севастополь.

Однак, незважаючи на заборону, російські авіакомпанії виконують польоти в аеропорт "Сімферополь", порушуючи межі повітряного простору з забороною на польоти - йдеться в повідомленні.

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"При цьому Державне підприємство обслуговування повітряного руху України ("Украерорух") безперебійно здійснює аеронавігаційне обслуговування транзитних польотів у верхньому повітряному просторі над Кримом та акваторією Чорного моря, де відповідальність за організацію повітряного руху покладено на Україну", - сказано в повідомленні.

За даними прес-служби, Державіаслужба разом з Міжнародною організацією цивільної авіації ("ІКАО") та Європейською організацією з безпеки аеронавігації ("Євроконтроль") приймають всі можливі заходи для примусу РФ діяти виключно в рамках міжнародного правопорядку.

Довідка УНІАН. Основними завданнями Державіаслужби є здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у галузі цивільної авіації, сертифікація і реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.

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Після окупації Криму російськими військовими нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила, що майже 97% тих, хто взяли в ньому участь, проголосували за приєднання Криму до Росії.

Через два дні президент РФ Володимир Путін і нелегітимні керівники кримської влади та Севастополя підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення у складі РФ нових суб'єктів.

Ще через кілька днів Рада Федерації Росії одноголосно схвалила анексію Криму. Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.