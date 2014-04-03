Міністр інфраструктури назвав головну проблему залізниці

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в Донецьку на брифінгу після відвідин Донецького залізничного вокзалу.

«Головна проблема залізниці - це оновлення рухомого складу. Це стосується як електровозів і тепловозів, так і вагонів», - сказав міністр.

Він зазначив, що «попередній уряд все-таки закуповував електровози за кордоном, а зараз, коли немає такого фінансового ресурсу, фінансового запасу, ми розуміємо, що потрібно завантажувати потужності тих підприємств, які є у нас в Україні».

Крім того, Бурбак наголосив, що в рамках вирішення даної проблеми буде прийнята спеціальна програма «з ремонту, переобладнання наших тепловозів на більш економічні», з урахуванням всіх сучасних технологій.

Нагадаємо, міністр інфраструктури виступив за відновлення рухомого складу залізниць шляхом розміщення замовлень на вітчизняних підприємствах.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") планує в 2014 році придбати 59 вантажних електровозів.

Міністерство інфраструктури України планує після стабілізації ситуації в країні повернутися до реалізації проекту зі створення спільного українсько-чеського підприємства з випуску локомотивів між Запорізьким електровозоремонтним заводом (ЗЭРЗ) і Skoda Transportation.

Довідка УНІАН. Оновлення рухомого складу «Укрзалізниці» передбачено Програмою активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, розробленої урядом за дорученням президента України.

Зношеність пасажирського рухомого складу, задіяного в нічних перевезеннях, складає 85,8%. Понад 3,6 тис. вагонів (51,7%) вже вичерпали термін експлуатації - 28 років і експлуатуються понад нормативний термін. Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Ст. 10 Закону України «Про залізничний транспорт» передбачає, що «придбання залізничного рухомого складу для перевезень пасажирів у поїздах далекого прямування та місцевого сполучення здійснюються у встановленому порядку за рахунок коштів державного бюджету України в межах лімітів державних капітальних вкладень».