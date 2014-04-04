Поїзди Hyundai можуть повернутися до роботи через 3-4 місяці

Швидкісні потяги «Інтерсіті+» (Hyundai) повернуться до роботи на залізницю після ремонту через 3-4 місяці, заявляє міністр інфраструктури України Максим Бурбак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу в Донецьку після відвідин Донецького залізничного вокзалу.

Відповідаючи на запитання, міністр сказав, що ці поїзди повернуться «ймовірно, через 3-4 місяці».

Бурбак нагадав, що зараз Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за фактом використання поїздів Hyundai, які були технічно несправними, що "могло призвести до поганих наслідків".

Також міністр повідомив, що поки ці поїзди знаходяться на гарантії, корейські виробники прибудуть в Україну для усунення всіх несправностей.

«Наступного тижня до Києва прибудуть представники виробника з Південної Кореї, з якими будуть обговорюватися деталі. Бо поїзди перебувають на ремонті, - пояснив Бурбак. - Наш інститут входить в систему «Укрзалізниці», шукає технологічне рішення ремонту, і в принципі, воно є. Але на даний момент потяги знаходяться ще на гарантії. Вони всі зняті для того, щоб провести їх техобслуговування і усунути всі неполадки, щоб вони були безпечними».

Генпрокуратура Українивідкрила кримінальне провадження щодо УЗШКза фактом несправностей і неліцензованого використання швидкісних електропоїздів Hyundai. Зокрема, Генпрокуратура встановила, що УЗШК більше року надавала послуги з перевезення пасажирів електропоїздами Hyundai без ліцензії.

Компанія Hyundai Rotem спільно з Української залізничної швидкісної компанією (УЗШК) в цілях безпеки пасажирів вирішили з 12 лютоготимчасово припинити експлуатацію всіх десяти поїздів «Інтерсіті+» у зв'язку з виявленням технічної несправності в одному з потягів.

Причиною припинення використання швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" стали пошкодження кузова, виявлені під час чергового технічного огляду.

Пізніше «Укрзалізниця» заявила, що не допускала порушень правил експлуатації швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+".

Під час попередньої перевірки з'ясувалося, що тріщини в корпусі електропоїздів корейської виробництва виникли через прорахунки конструкторів. За оцінками експертів, у разі підтвердження даного висновку буде здійснюватися модернізація швидкісних поїздів терміном до шести місяців.

Довідка УНІАН. Міжрегіональні електропоїзди виробництва Hyundai Rotem почали курсувати залізницями України з 27 травня 2012 року під брендом «Український експрес». «Укрзалізниця» підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), створена відповідно до наказу Міністерства інфраструктури від 22 лютого 2012 року.