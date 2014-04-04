Станція Берегова Одеської залізниці за рік відправила близько 195 тис. вантажних вагонів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі залізниці.

Згідно з повідомленням, минулого року вагонооборот станції Берегова склав 389 861 вагон, що на 1,4% більше плану.

Простий вантажного вагона під однією вантажною операцією за вказаний період скоротився на 1,43 години, а простій місцевого вагона - на 1,93 години.

Також повідомляється, що операції з розвантаження і навантаження вагонів на цій станції виконуються комплексно-механізованим способом на чотирьох під'їзних коліях.

"На станції Берегова працюють 160 залізничників, четверо з яких минулого року отримали почесні нагороди від керівництва Укрзалізниці та Одеської залізниці за сумлінну багаторічну працю на магістралі", - відзначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, обсяг вантажів, відвантажених і перевезених Одеською залізницею в 2013 році, збільшився порівняно з 2012 роком на 1% - до близько 30 млн тонн, при цьому було задіяно 484,7 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.