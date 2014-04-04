Польська Przewozy Regionalne за рік збільшила збиток до $6,7 млн

Найбільший у Польщі залізничний пасажирський перевізник компанія Przewozy Regionalne минулого року отримала збиток 16,7 млн дол., що на 2 млн дол., або на 14% більше, ніж у 2012 році (1 дол. = 3 злотих).

Про це повідомляє агентство РАР з посиланням на голову правління компанії Томаша Пасиковского.

Він, однак, зазначив, що ці результати поки не підтверджені аудитом.

"Компанія з року в рік скорочує свій збиток. Це результат програм з модернізації та економії коштів, які впроваджуються в компанії, а також уміння пристосуватися до ринкових умов", - відзначив глава компанії.

У 2009 році компанія отримала майже 100 млн дол. збитку в 2010 - майже 60 млн дол.

У 2012 році спеціалізується на регіональних перевезеннях PR вдалося скоротити збиток у порівнянні з попереднім роком - до 14,7 млн дол. з 17,3 млн дол (за поточним курсом).

Очолив нове правління Przewozy Regionalne в лютому поточного року Пасиковский зазначив, що в 2014 році компанія розраховує скоротити збиток до близько 10 млн дол.

Голова правління також зазначив, що керівництво готує план реструктуризації компанії для вирішення проблеми гігантського боргу і розраховує на допомогу польського уряду.

Попереднє правління оцінювало борг PR близько 400 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, торік працюють у Польщі залізничні компанії перевезли близько 270 млн осіб, 31% з яких припало на Przewozy Regionalne, що на 6 п.п. менше, ніж у 2012 році.

Довідка УНІАН. Створена в 2008 році компанія Przewozy Regionalne належить 16 польським воеводствам (аналог обласних адміністрацій в Україні) і спеціалізується на регіональних перевезеннях. Компанія знаходиться в дуже важкому фінансовому стані, і уряд Польщі обговорює варіанти її реструктуризації.

Щодня курсує в середньому 1,8 тис. поїздів компанії, якими користуються близько 230 тис. осіб, головним чином, люди, які їдуть на роботу і на навчання.