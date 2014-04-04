Держгарантії з бюджету-2014 підуть на оновлення парку «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів має намір спрямувати виділені в бюджеті на 2014 рік державні гарантії за кредитами на проекти модернізації Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час зустрічі з діловими колами заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк

«У нас є 25 млрд грн держгарантій під інвестиційні проекти. Ці гарантії можуть піти де рівень локалізації (виробництва - УНІАН) майже 100%. Все - наше», - сказав прем'єр-міністр.

Яценюк пояснив, що мова йде про вагони усіх типів і залізничне полотно.

«Ми розуміємо, що наші підприємства на Сході будуть позбавлені замовлень. Ми повинні замінити замовників із Росії замовниками з України. Це дасть додаткову вартість всередині країни», - сказав Яценюк.

Крім цього Яценюк звернув увагу на розвиток українського автомобілебудування, якому держава також готова надати підтримку.

«Цифри, м'яко кажучи, не райдужні. Ми розуміємо, що немає грошей (у населення - УНІАН) купувати автомобілі, але кожна поважаюча себе країна повинна мати своє автомобілебудування», - сказав прем'єр

«Тому під час прийняття рішень про внесення змін в законодавство щодо автомобілебудування давайте подивимося на реальні цифри: скільки можемо зробити і що можемо зробити», - підкреслив він.

Він зазначив, що держава готова бути партнером для галузі.

«Ресурсу не так багато, але все що є, будемо задіювати», - сказав прем'єр.

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