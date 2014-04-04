Придніпровська залізниця підготує до літа 610 пасажирських вагонів

Згідно з повідомленням, ПЗ створила спеціалізовані ремонтні бригади, які будуть забезпечувати проведення ремонту складових елементів та обладнання пасажирських вагонів, а також перевірку працездатності систем кондиціонування, протипожежної автоматики, холодильного і електроустаткування. Як повідомляється, вже розпочато роботи з забезпечення структурних підрозділів пасажирського господарства необхідною кількістю комплектуючих та запчастин.

Також, за даними прес-служби, Придніпровська магістраль з 1 квітня почала комісійний огляд локомотивного парку в рамках підготовки до літнього сезону. Зокрема, весняний комісійний огляд пройдуть 83 тепловоза і 80 електровозів, заплановано капітальний ремонт 10 електровозів і поточний ремонт шести електровозів.

Придніпровська залізниця планує задіяти у літніх пасажирських перевезеннях 111 електровозів серії ЧС і 20 тепловозів серії 2ТЕ116.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4403 пасажирських вагона.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.