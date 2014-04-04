Пішохідний міст на вокзалі Дніпропетровська закриють на реконструкцію

Пішохідний міст на вокзалі Дніпропетровськ-Головний із 7 по 30 квітня 2014 року буде закритий у зв'язку з проведенням реконструкції однієї з прогонових будов мосту, повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці.

"Просимо городян, які зазвичай користуються цим мостом, добираючись на вулицю Червонозаводську, бути уважними і на цей період планувати свій маршрут в обхід залізничного вокзалу", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою підвищення якості обслуговування пасажирів планує в 2014 році відремонтувати 20 вокзалів і 43 пасажирські платформи, зокрема, реконструювати 9 вокзалів, а також капітально відремонтувати ще 11 на суму близько 12 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становть майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.