По Дніпру з початку літньої навігації перевезено 184,4 тис. тонн вантажів

Вантажні судна, зокрема ті, що працюють під українським прапором, з початку літньої навігації (7 березня) перевезли по Дніпру 184,4 тис. тонн вантажів, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період перевезено 66,5 тис. тонн металовантажів, 93,2 тис. тонн зернових вантажів і 183 контейнера.

Ключовою річковою артерією країни за звітний період пройшло 137 суден, які здійснили 40 внутрішніх і 97 морських рейсів.

Як повідомляв УНІАН, навігація по річці Дніпро була відкрита 7 березня на ділянці від Херсона до Дніпровської ГЕС згідно з наказом Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморрічінспекція) та за погодженням з Міністерством інфраструктури України. Згідно з цим наказом, 15 березня була відкрита навігація на Дніпродзержинському та Кременчуцькому шлюзах Дніпра, 18 березня - на Канівському шлюзі, 28 березня - на Київському шлюзі.