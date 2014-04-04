ПЗ у 1-му кварталі попередила 108 крадіжок вантажів і майна майже на 86 тис. грн

Згідно з повідомленням, ПЗ передала в правоохоронні органи 86 затриманих за підозрою у крадіжці майна залізниці.

У прес-службі повідомили, що 29 березня оперативна група стрілецької команди на станції Верховцево затримала чоловіка, який намагався вкрасти трансформатори з релейної шафи на суму понад 5 тис. грн.

У ході оперативно-профілактичних заходів на інфраструктурних об'єктах магістралі за порушення правил, встановлених на залізничному транспорті (ходіння коліями у невстановлених місцях, незаконний проїзд у вантажних поїздах), працівники придніпровської залізниці затримали 679 осіб, з яких 359 були оштрафовані на суму понад 12 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, "Укрзалізниця" за підсумками 2013 року зазначала зростання випадків крадіжок та пошкоджень майна залізниць порівняно з 2012 роком на 35,4% - до 260 випадків.

Працівники підрозділів служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці в 2013 році попередили 432 випадки розкрадання вантажів і матеріальних цінностей залізниці на загальну суму понад 395 тис. грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.