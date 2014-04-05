У Європі за 38 млн євро створять інфраструктуру для авто на водневому паливі

Виробники автомобілів і водневого палива підписали в Лондоні угоду про спільний розвиток технологій та інфраструктури транспортних засобів з живленням від водневих паливних елементів. Проект HyFIVE (Hydrogen For Innovative Vehicles) є найбільшою подібною програмою в Європі і передбачає інвестиції в 31 млн фунтів (38,4 млн євро), повідомляє «Ведомости».

Програмою керує адміністрація Великого Лондона, партнерами стали автовиробники - BMW, Daimler, Honda, Hyundai і Toyota, газовидобувні компанії - Air Products, Copenhagen Hydrogen Network, ITM Power, Linde і BMP і агентства з енергетичного консалтингу.

Проект фінансується державно-приватним партнерством підтримки наукових досліджень, технологічних розробок і демонстрації водневих технологій Fuel Cells and Hydrogen Joint Зобов'язання за участю Єврокомісії.

Результатом спільної роботи має стати популяризація електромобілів на паливних осередках як екологічно чиста альтернатива традиційним транспортним засобам, йдеться в повідомленні Honda.

Зниження вартості технології та розвиток інфраструктури водневих заправних станцій поступово зробить автомобілі на паливних осередках більш доступними для покупців у Європі, вважають учасники. Інвестиції будуть спрямовані на створення нових моделей електромобілів і кластерів заправних станцій в різних регіонах Європи.

Для проекту будуть використовуватися 110 електромобілів з живленням від водневих паливних осередків, з яких 75 - кросовери Hyundai ix35 Fuel Cell, повідомила південнокорейська компанія. Автомобілі будуть поставлені в Больцано, Копенгаген, Інсбрук, Лондон, Мюнхен і Штутгарт.

