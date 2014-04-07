Львівська залізниця підготує до літнього сезону 654 пасажирських вагони

Згідно з повідомленням, в даний час Львівська залізниця капітально ремонтує 23 вагони, з яких 10 - з системами кондиціонування, 65 вагонів готуються в депо, 171 одиниця рухомого складу проходить технічну ревізію, ще 395 вагонів проходять технічний огляд.

У прес-службі також зазначають підготовку до роботи в літній сезон 396 квиткових кас на вокзалах і станціях Львівської залізниці.

"Для якісного обслуговування пасажирів на вокзалах станцій Тернопіль, Чернівці та Івано-Франківськ залізничники оновили інформаційні табло. Для належного обслуговування пасажирів до роботи під час сезону літніх перевезень залізничники готові залучити додатково 65 провідників, зокрема - 15 студентів профільних навчальних закладів", - наголосили у прес-службі.

Крім того, триває узгодження графіка руху поїздів на 2014-2015 рр.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в рамках підготовки пасажирського господарства до роботи в літній період планує підготувати 4403 пасажирських вагони.

Щорічно парк пасажирських вагонів зменшується в середньому на 200 одиниць (фізичний знос).

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає в південно-західній частині України і проходить по території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діють 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій.