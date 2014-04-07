"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд Київ - Івано-Франківськ до Великодня

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, поїзд відправлятиметься зі столиці 18 і 20 квітня, а з Івано-Франківська - 19 та 21 квітня.

Зокрема, зі станції Київ-Пасажирський поїзд вирушатиме в зазначені дні о 22:13 та прибуватиме до Івано-Франківська о 11:37. У зворотньому напрямку поїзд відправлятиметься о 23:20 та прибуватиме на станцію призначення о 12:37.

На всі рейси додаткових поїздів вже відкрито попередній продаж квитків.

"Укрзалізниця" постійно здійснює аналіз попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом та призначає додаткові поїзди і збільшує кількість рейсів у найбільш популярних напрямках", - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" в період підвищеного попиту на пасажирські перевезення на великодні свята призначила додаткові рейси поїздів №139К/140К за маршрутом Київ - Кам'янець-Подільський та №179/180 сполученням Полтава - Кременчук - Київ, а також призначила 6 додаткових поїздів у найбільш популярних серед туристів напрямках, зокрема, це поїзди, які з'єднують Київ зі Львовом, Вінницею, Ужгородом, Івано-Франківському, Миколаєвом, а також потяг, що з'єднує Харків з Ужгородом.