В Україні значно знизилися продажі вживаних автомобілів

За даними асоціації, продажі вживаних комерційних автомобілів у першому кварталі впали порівняно з першим кварталом 2013 року на 87%, до 3 293 одиниць, а продажі уживаних легкових автомобілів - на 36%, до 1 014 штук, повідомили УНІАН у прес-службі асоціації «Укравтопром».

Продажі ненових автобусів упали до 180 одиниць, що на 60% менше, ніж за січень-березень минулого року.

У березні продажі уживаних автомобілів становили 1164 одиниці, що є найнижчим місячним показником за останні роки, йдеться в повідомленні. Асоціація не дає порівняльних даних за попередні періоди.

За даними "Укравтопрому", продажі в наймасовішому серед нових авто сегменті комерційних автомобілів знизилися в березні до 836 одиниць, що на 91% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Продажі вживаних автобусів у березні знизилися порівняно з березнем 2013 року на 72%, до 45 штук.

Продажі на первинному ринку вживаних легкових автомобілів у березні знизилися порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 56%, до 283 одиниць.

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За даними асоціації, частка старих автомобілів на первинному автомобільному ринку України у березні поточного року скоротилася до 9%. При цьому асоціація не наводить порівняльних даних за попередні періоди.

Серед комерційних автомобілів і автобусів у березні 2014 року найбільшою популярністю користувалися Mercedes-Benz. Серед легкових автомобілів перевагу було віддано марці Renault.

Як повідомляв УНІАН, в Україні ринок продажу вживаних автомобілів, що формується за рахунок імпорту, за підсумками 2013 року зріс на 14% - до 113,852 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України - «ЗАЗ», «ЛАЗ», «АвтоКрАЗ» та інші. На сьогоднішній день членами асоціації є 18 великих підприємств вітчизняного автопрому.