Залізниці підвищили ефективність експлуатації локомотивів

Залізниці України в березні підвищили ефективність використання локомотивного парку, перевищивши планові показники та показники аналогічного періоду минулого року, повідомила УНІАН прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця").

Експлуатаційний вантажообіг локомотивів у березні зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 1,3%, до 31,119 млрд т/км брутто.

При цьому загальний експлуатаційний вантажообіг становив близько 18,499 млрд т/км нетто, транзитні перевезення - 3,135 млрд т/км

Середньодобовий пробіг локомотива збільшився порівняно з березнем 2013 року на 2,7% - до 524 км, що на 4,6% більше плану.

Середньодобова продуктивність локомотивного парку також зросла до планового показника та показника аналогічного періоду минулого року на 3,6% та на 2,2% відповідно - до 1,511 млн т/км брутто.

Середня вага вантажного поїзда становила 3,465 тис. тонн, що перевищує плановий показник на 1,9%.

Водночас, у березні обіг навантаженого складу становив 3,26 доби, що на 4,3% більше, ніж у березні 2013 року і на 11,3% більше плану, а обіг вантажного складу - 8 діб.

Середньодобове приймання вагонів знизилося впорівняно з планом на 1% - до 5680 одиниць. Приймання навантажених вагонів становило 2989 за добу, а порожніх - 2691.

Середньодобове здавання вагонів збільшилося порівняно з планом на 2,9% - до 5908 одиниць. Здавання навантажених вагонів становило 3592 за добу, що на 20,8% перевищує показник березня 2013 року.

Середньодобова продуктивність вагонів становила 4037 т/км нетто, що на 1,6% більше плану.

Середній склад вантажного поїзда в березні знизився порівняно з березнем 2013 року на 1,2% - до 55,3 вагона.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в 2013 році скоротила перевезення вантажів у порівнянні з 2012 роком на 3% - до 443,6 млн. тонн та перевезення пасажирів - на 0,4%, до 483,3 млн осіб.

"Укрзалізниця" в 2012 році також підвищила ефективність експлуатації вагонного і локомотивного парку.

"Укрзалізниця" в 2014 році планує збільшити пасажироперевезення у всіх видах сполучень на 0,5% - до 485,269 млн, а вантажоперевезення - на 1,2% - до 447,006 млн тонн.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому й міждержавному сполученнях та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць.